Футбол

Вести.RuВести.RuКапитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда. Также он признался, что футболисты хотели исправить турнирное положение и играть как можно лучше, но что-то пошло не так.
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Георгий Джикия
Справился или не справился – с моей стороны об этом говорить некорректно. Но все прекрасно знают, что результат - самое главное.
— Георгий Джикия, российский футболистProstoProSport 13:33

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