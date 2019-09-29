Справился или не справился – с моей стороны об этом говорить некорректно. Но все прекрасно знают, что результат - самое главное.

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда. Также он признался, что футболисты хотели исправить турнирное положение и играть как можно лучше, но что-то пошло не так.

Армия и оружие Новые танки Т-90М поступают на вооружение российской армии Модернизированные танки Т-90М начали поступать на вооружение российской армии, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда».

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Политика Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.

Экономика Путин ввёл акцизы на многоразовые электронные сигареты Многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака станут подакцизными.

Технологии Новые настройки Google Play позволяют удалиться из всех бета-программ Новые настройки для сервиса Google Play предоставят пользователям возможность сразу удалиться из всех выбранных ранее бета-программ.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Политика Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.

Авто Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.

Гаджеты Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.

Политика В США призвали не пускать Россию на Луну НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.

Экономика Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши.

Происшествия Все лесные пожары в России потушены В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Футбол Федун хочет вернуть Пилипчука в «Спартак» Владелец «Спартака» Леонид Федун заинтересован в возвращении в клуб тренера Романа Пилипчука, сообщает «RT на русском».

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Шоу-бизнес Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки» Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Футбол Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Общество «Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.