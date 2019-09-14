РПЛ
ТАССДжикия: футболисты «Спартака» полностью доверяют тренеру Кононову
Самуэль Жиго
|12′
|42′
Отман Эль-Кабир
|48′
Владимир Ильин
|55′
Рафал Аугустыняк
|60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|62′
Гус Тил
|64′
|69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
|71′
|71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
|78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
|84′
Николай Рассказов
|90′+1′
|90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
10
Бакаев
20
Шюррле
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
18
Кухарчик
6
Аугустыняк
14
Бавин
21
Насыров
44
Егорычев
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты московского "Спартака" испытывают полное доверие к главному тренеру команды Олегу Кононову. Об этом журналистам после матча с "Уралом" заявил в субботу капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия. В субботу "Спартак" проиграл на своем поле "Уралу" со счетом 1:2.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
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