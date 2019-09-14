РПЛ

Газета.RuГазета.RuКапитан «Спартака» назвал виновного в поражении «Уралу»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от екатеринбургского "Урала" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джикия: «Я всегда первый виноват в поражении. Готов к давлению»

Sport24.ruвчера в 13:12

Джикия: игроки «Спартака» полностью доверяют Кононову

Чемпионатвчера в 13:22

Георгий Джикия: «Когда „Спартак“ проигрывает дома „Уралу“, тренер ни при чем»

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Георгий Джикия: «Если болельщики станут оказывать давление на Кононова, я поддержу тренера»

Матч ТВвчера в 13:16

Георгий Джикия: Если болельщики будут «прессовать» Кононова, я его поддержу

Советский спортвчера в 14:01

«Урал» напомнил «Спартаку» о Каррере. И Кононову тоже

Sportbox.RUвчера в 14:57

Джикия: футболисты «Спартака» полностью доверяют тренеру Кононову

ТАССвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Происшествия

В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия

В Испании число жертв наводнения выросло до шести

Метеорологи не отменяют режим повышенной опасности. Ранее сообщалось об увеличении числа жертв наводнения до пяти человек.
RuNews24.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак

Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ вчера в 09:51
Религия

Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия вчера в 08:37
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Политика

Франция осудила атаки на саудовские НПЗ

Министерство иностранных дел Франции осудило атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
RT на русском 07:01
Происшествия

Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции

Известия вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Кино

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

Телепрограмма 06:22
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Авто

Cadillac показал обновленный седан CT4

Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Фигурное катание

Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву

Хорошие новости вчера в 14:56
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия

Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля

Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.
REGNUM 01:31
Политика

Климкин пугает Зеленского «ловушкой» Путина

Климкин назвал его «эмоциональной ловушкой».
Новостной фронт вчера в 07:48
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра

В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Футбол

Месси тренировался в общей группе перед матчем с «Боруссией»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси тренировался в общей группе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Sportbox.RU 06:53
Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Футбол

Болельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели

Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды.
Bookmaker-ratings.ru 06:57
Космос

В России запатентовали систему очистки околоземной орбиты от мусора

REGNUM 13 сентября в 01:39
Политика

Чемезов: Superjet может получить российское название

Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки

Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Хоккей

«Куньлунь» победил «Трактор» в матче КХЛ

Китайский "Куньлунь" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 05:42
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 13 сентября в 04:15
Шоу-бизнес

Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике

StarHit.ru вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», игрок сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное