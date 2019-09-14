РПЛ

Газета.RuГазета.RuКапитан «Спартака» назвал виновного в поражении «Уралу»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от екатеринбургского "Урала" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джикия: «Я всегда первый виноват в поражении. Готов к давлению»

Sport24.ru13:12

Джикия: игроки «Спартака» полностью доверяют Кононову

Чемпионат13:22

Георгий Джикия: «Когда „Спартак“ проигрывает дома „Уралу“, тренер ни при чем»

Спорт-Экспресс13:45

Георгий Джикия: «Если болельщики станут оказывать давление на Кононова, я поддержу тренера»

Матч ТВ13:16

Жиго – 4 ⚽️ в 5 матчах. Больше него в этом составе за «Спартак» забили только Мельгарехо и Ананидзе

Sports.ru10:26

Георгий Джикия: Если болельщики будут «прессовать» Кононова, я его поддержу

Советский спорт14:01

Джикия: футболисты «Спартака» полностью доверяют тренеру Кононову

ТАСС13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк

Medical Note вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Происшествия

В Армении при нападении медведя погиб польский турист

Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

РИА Новости 09:11
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Футбол

Фанаты «Спартака» освистали команду после матча с «Уралом»

Газета.Ru 12:10
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве

RT на русском 11:43
Футбол

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.
Российская газета 13:59
Происшествия

В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс 05:34
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Политика

Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США

Неизвестные нарисовали свастику в здании министерства внутренней безопасности США.
Газета.Ru 10:44
Волейбол

Россия обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении.
Нева Спорт 14:05
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество

Стали известны самые опасные песни для водителей

В список самых "опасных" популярных песен вошли "American Idiot" панк-группы Green Day, трек Майли Сайрус "Party In The USA" и "Born to Run" Брюса Спрингстина.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 12 сентября в 04:00
Космос

SpaceX отменила туристические полеты к МКС из-за отсутствия желающих

Руководство компании Bigelow Aerospace приняло решение отказаться от запланированных ранее рейсов по доставке туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX.
Дни24 09:00
Политика

В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня

В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 12 сентября в 23:43
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Технологии

Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»

Экономика сегодня 10:58
Кино

Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания вчера в 07:52
Кино

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»

Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
Политика

Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США

Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 08:40
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 09:33
Общество

В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко на должность сенатора от Петербурга

РБК 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», игрок сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное