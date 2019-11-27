Футбол
Soccer.ruКапитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»
Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
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Политика
Песков рассказал о цейтноте в переговорах с «Нафтогазом»
«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало», — сказал представитель Кремля.
Общество
Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы проститься с бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Здоровье
Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Наука
Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего
В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов
Тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали.
Игры
Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности
По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Шоу-бизнес
Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска
Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Космос
НАСА официально обнаружило водяной пар в Европе
Новые анализы, проведенные НАСА, подтверждают, что с поверхности Европы периодически вырывается водяной пар.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский прервал молчание о своей дочери
На днях режиссер прервал молчание на эту болезненную тему.
Биатлон
Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Авто
Фото нового Lada 4x4 появились в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил пожилым, чем им питаться, чтобы жить дольше
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Киберспорт