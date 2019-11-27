Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКапитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Капитан «Витесса»: играл у разных тренеров, но ради Слуцкого готов войти в огонь

Чемпионат05:16

Капитан «Витесса»: «За Слуцкого готов войти в огонь»

Спорт-Экспресс07:53

Капитан «Витесса»: Ради Слуцкого готов пойти в огонь

Советский спорт05:35

Капитан «Витесса»: «Я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь»

Sport24.ru07:48

Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Soccer.ru05:39

Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

Бомбардир.ру07:47

Капитан «Витесса» готов войти в огонь ради Слуцкого

ProstoProSport07:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
РБК 06:12
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru 06:24
Культура

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Газета.Ru 06:42
Спорт

Путин вручил госнаграды Ротенбергу и Рахлину

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в петербургском клубе дзюдо «Турбостроитель».
ФАН 08:53
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Армия и оружие

Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ

Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 06:47
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря

Российская газета 06:30
Кино

Супермен в новом фильме может стать чернокожим

Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета 04:26
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Экономика

В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию

Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru 00:00
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
News.ru 08:16
Политика

Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже

В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
REGNUM 08:28
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Автоновости дня 00:48
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU 00:00
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 09:19
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru вчера в 05:35
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбление Дзюбы фанатами

REGNUM 07:27
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Политика

Владимир Путин обнял расплакавшуюся петербурженку

Петербургский дневник 08:30
Футбол

Ракицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

Игрок питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из украинской сборной, сообщает «Фонтанка».
ProstoProSport 07:38
Гаджеты

Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super

3DNews 09:08
Политика

Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»

REGNUM 09:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании

Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
Актуальные Новости 06:07
Происшествия

Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки

Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
REGNUM 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное