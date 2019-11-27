Футбол
Soccer.ruКапитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»
Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
Киберспорт
Overwatch стал бесплатным на неделю
Политика
На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка
Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Здоровье
Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Политика
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Политика
Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США
Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.
Космос
В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
Здоровье
Минздрав России прогнозирует в январе пик заболеваемости гриппом
В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
Авто
Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста накануне
Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,639 млн баррелей.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Кино
На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»
На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
Общество
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020 год
Депутаты Московской городской думы большинством голосов приняли закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает пресс-служба городского парламента.
Культура
Пресняков-старший предложил кандидатуру на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший в беседе с ФАН предложил кандидата, достойного, по его мнению, представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
Происшествия
Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом
Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Общество
«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников
Число вакантных рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам II квартала 2019 года, что стало максимальным значением с 2016 года.
Общество
Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России
Запуск новой платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом свидетельствует, что Россия научилась бороться с одной из двух своих бед.