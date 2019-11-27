Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКапитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
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Капитан «Витесса»: играл у разных тренеров, но ради Слуцкого готов войти в огонь

Чемпионат05:16

Капитан «Витесса»: «За Слуцкого готов войти в огонь»

Спорт-Экспресс07:53

Капитан «Витесса»: Ради Слуцкого готов пойти в огонь

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Капитан «Витесса»: «Я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь»

Sport24.ru07:48

Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Soccer.ru05:39

Капитан «Витесса»: ради Слуцкого готов войти в огонь

Metaratings10:03

Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

Бомбардир.ру07:47
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Ашберн
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Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
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В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.
BFM.ru 08:22
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В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

РИА Новости 09:50
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Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге

Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
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Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря

Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
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Ученые нашли «выключающие» ожирение у животных в спячке гены

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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
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Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

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На Украине задержали бизнесмена Альперина

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ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung

В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
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Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности

По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
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Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем года

Считанные дни остаются до главного боксерского поединка года между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
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Косовскому игроку «Базеля» отказано во въезде в Россию

Twitter-аккаунт Kosovan Football, посвященный местному футболу, сообщает, что 20-летний футболист не получил разрешение на въезд в Россию.
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Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
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Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года

На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
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Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

По действующим правилам въезд на МКАД для грузового транспорта массой более 12 т ограничен с 6.00 до 22.00.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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