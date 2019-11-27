Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКапитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
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Капитан «Витесса»: играл у разных тренеров, но ради Слуцкого готов войти в огонь

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Капитан «Витесса»: «Я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь»

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Капитан «Витесса»: «За Слуцкого готов войти в огонь»

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Капитан «Витесса»: ради Слуцкого готов войти в огонь

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Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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