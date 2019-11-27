Футбол
Soccer.ruКапитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»
Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
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Происшествия
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
В Туле органами СКР после взрыва неизвестного устройства возбуждено уголовное дело.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Экономика
Еще один шведский банк уличили в отмывании денег из России
SEB стал третьим скандинавским банком (после датского Danske Bank и шведского Swedbank), вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе
Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.
Авто
Китайская компания Lifan оказалась на грани исчезновения
Что касается проблема китайской компании, то стало известно, что производство Lifan в Китае простаивает на протяжение нескольких месяцев, и пока неясно, заработает ли завод вновь, а продажи на домашнем рынке падают в течение последних лет: по итогам 2018 года они составили 58 тысяч.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Политика
Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже
Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести переговоры в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Транспорт
Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 из-за попытки суицида
Второй за день сбой произошел на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщила АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в среду.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Авто
Обновленный Renault Sandero Stepway появится в 2020 году
Как сообщает издание speedme.ru, новый Sandero Stepway, скорее всего, выберет электрифицированный маршрут с 1,6-литровым безнаддувным двигателем с мягкой гибридной технологией суммарной мощностью 140 л.с. Следующее поколение Sandero дебютирует летом 2020 года, а публичная презентация состоится на автосалоне в Париже в том же году, где к нему присоединится новый Logan.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Фигурное катание
Туктамышева показала четверной прыжок
Российския фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как прыгает четверной прыжок. «Все ты можешь» – подписала публикацию Елизавета.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Общество
Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол
"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Rammstein
Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым певице приписывают роман, сообщают "Дни.ру".
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.
Общество
Мосгордума приняла бюджет столицы
Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
Политика
ОЗХО включит «Новичок» в список запрещенных средств
Боевое отравляющее нервно-паралитическое средство "Новичок" будет включено в реестр веществ, которые Конвенция о запрещении химического оружия указывает, как недопустимые для производства или хранения – с соответствующим обращением выступила Россия на 24-й сессии конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.