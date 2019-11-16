Об увольнении тренера не может быть и речи.

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Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Происшествия При взрывах в Балаклее погибли двое украинских военных Два сапера погибли при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея Харьковской области, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

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