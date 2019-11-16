Футбол

ЧемпионатЧемпионатКапитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Об увольнении тренера не может быть и речи.
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Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Чемпионат09:36

Капитан «Витесса»: «Об увольнении Слуцкого не может быть и речи»

Спорт-Экспресс10:00

Капитан «Витесса» поддержал Слуцкого после трех поражений подряд

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Капитан «Витесса» высказался по поводу возможного увольнения Слуцкого

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Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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