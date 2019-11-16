Футбол

ЧемпионатЧемпионатКапитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

3 фото
Об увольнении тренера не может быть и речи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Витесс» проиграл в товарищеском матче «Хераклесу»

Bobsoccerвчера в 11:00

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Чемпионат09:36

Капитан «Витесса»: «Об увольнении Слуцкого не может быть и речи»

Спорт-Экспресс10:00

Капитан «Витесса» высказался по поводу возможного увольнения Слуцкого

Матч ТВ11:09

Капитан «Витесса» поддержал Слуцкого после трех поражений подряд

Sport24.ru11:36

Капитан «Витесса» высказался по поводу возможного увольнения Слуцкого

Sportbox.RU11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Газета.Ru 03:14
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Кино

Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов

Компания Disney объявила даты выхода новых супергеройских фильмов кинематографической вселенной Marvel.
Профиль 11:19
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Армия и оружие

На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом

Lenta.ru 14 ноября в 11:40
Авто

Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку

Компания Volkswagen презентовала новый компактный и мощный электромотор, способный на отдачу в 204 л.с. и при этом помещающийся в спортивной сумке.
CarsWeek.ru 02:15
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Футбол

Россия — Бельгия 0:0 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Футбол

«Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

Московское «Динамо» упустило победу в товарищеской встрече с «Сочи».
Матч ТВ 06:38
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Фигурное катание

Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе

Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Комсомольская правда вчера в 13:44
Технологии

Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone

Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
3DNews 07:22
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Футбол

Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Metaratings 05:58
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru вчера в 18:05
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Происшествия

В Индии истребитель МиГ-29К столкнулся со стаей птиц и упал

Росбалт 09:55
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости 07:00
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 13 ноября в 11:07
Здоровье

Медики назвали очень полезные для суставов продукты

MedikForum.ru 07:02
Кино

Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»

Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Известия 14 ноября в 18:32
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
МонаВиста вчера в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное