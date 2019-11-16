Футбол
ЧемпионатКапитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Кино
Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов
Компания Disney объявила даты выхода новых супергеройских фильмов кинематографической вселенной Marvel.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Армия и оружие
На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом
Авто
Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку
Компания Volkswagen презентовала новый компактный и мощный электромотор, способный на отдачу в 204 л.с. и при этом помещающийся в спортивной сумке.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Футбол
Россия — Бельгия 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Футбол
«Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче
Московское «Динамо» упустило победу в товарищеской встрече с «Сочи».
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Фигурное катание
Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Технологии
Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone
Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Здоровье
Медики назвали очень полезные для суставов продукты
Кино
Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»
Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Технологии
Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.