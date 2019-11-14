Футбол
ProstoProSportКапитан «Ювентуса» Бонуччи обещал разобраться с Роналду
Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о последних событиях вокруг Криштиану Роналду. Ранее португальский форвард остался недоволен заменой в матче 12-го тура Серии А против "Милана" (1:0).
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Манчини – о конфликте межу Роналду и Сарри: «Не вижу в этом ничего серьёзного»
Евро-футбол.рувчера в 15:24
СМИ: Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду по вопросу поведения форварда
Sportbox.RUвчера в 19:34
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Футбол
Россия — Бельгия 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Происшествия
Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Происшествия
Жесткую посадку совершил частный самолет под Петербургом
Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Теннис
Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Спорт
Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира
Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Фигурное катание
Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Хоккей
«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 5:1. «Железнодорожники» выиграли третий матч кряду, у «Салавата» завершилась победная полоса из трёх матчей.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Происшествия
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Хоккей