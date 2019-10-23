Лига чемпионов
Невские НовостиКапитан «Зенита» назвал игру «РБ Лейпцигом» сложной
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпцигом» (1:2). По словам Ивановича, игра вышла сложной, поскольку несмотря на то, что зенитовцы первые открыли счет, немцы постоянно атаковали.
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«Лейпциг» обнажил неочевидную проблему «Зенита». С ней что-то надо делать
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Иванович: футболистам «Зенита» нужно отдать все силы в ближайших двух матчах ЛЧ
ТАСС Спортвчера в 16:07
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Госпитализирована Елена Малышева
Газета.Ru вчера в 01:54
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Россия отправит в Сирию больше военной техники
Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.
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В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
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Ориентирован проект на то, чтобы помочь обществу находить баланс с технологиями.
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30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
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Избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала свою фигуру через шесть дней после родов.
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Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
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Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Политика
Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента
Речь идет о слушаниях в рамках процедуры импичмента, инициированного в отношении президента США Трампа.
Красная весна вчера в 19:00
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Общество
Депутаты согласовали повышение тарифов на теплоснабжение в Саратове
Первый вопрос на повестке дня касался повышения тарифов на теплоснабжение.
Регион 64 02:56
Общество
Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
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Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Хоккей
Владимир Ткачев выписан из больницы
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань.
Спорт-Экспресс 03:48
Общество
Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи
Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
РИА Новости 03:47
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
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В Челябинскую область завезли «чумную» колбасу
В Челябинск из Калужской области завезли партию вареной колбасы под названием «Бутербродная», в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней.
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Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Политика
Дональд Трамп поручил снять санкции с Турции
Как сообщает телеканал RT, американский президент Дональд Трамп заявил, что США снимут санкции против Турции, соответствующее распоряжение он уже отдал министру финансов Стивену Мнучину.
Военное дело вчера в 12:56
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Трехмесячный мальчик скончался по пути из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Малыш родился недоношенным, с пороком сердца.
Российская газета вчера в 22:02
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
В Топинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Гаджеты
Определены цена и дата анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Становится известно, что GeForce GTX 1660 Super выйдет на рынок 29 октября по рекомендованной розничной цене $229.
3DNews 22 октября в 07:46