Лига чемпионов
Невские НовостиКапитан «Зенита» назвал игру «РБ Лейпцигом» сложной
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпцигом» (1:2). По словам Ивановича, игра вышла сложной, поскольку несмотря на то, что зенитовцы первые открыли счет, немцы постоянно атаковали.
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Всегда есть возможность избежать голов. Есть моменты, когда кажется, что все под контролем, а мы пропускаем. Надо больше работать над концентрацией. Даже из-за небольших ошибок случаются голы.
— Бранислав Иванович, сербский футболистРИА Новости вчера в 15:54
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