Лига чемпионов
Невские НовостиКапитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Защитник отметил, что петербургская команда начала игру совсем не так как хотела.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше
Телеканал Санкт-Петербург15:39
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:49, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Кино
О чем расскажут первые восемь серий многосерийного фильма «Отчим» на Первом
В 1952 году в сибирской глубинке первая красавица поселка Настя семь лет ждет мужа с фронта.
Авто
Новый седан Kia Optima замечен перед дебютом
В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного южнокорейского седана Kia Optima, который выявлен в рамках проводимых тестовых испытаний.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
Происшествия
В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников
В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Общество
В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси
Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
Футбол
«Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1
Московский «Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги со счетом 0:1.
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
Футбол
«Аякс» забил «Челси» 3 гола в первом тайме, нанеся 1 удар в створ
Голландский клуб забил три мяча в первом тайме, несмотря на то, что он нанес всего один удар в створ ворот.
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Происшествия
Готовивший теракт в Москве признал вину
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском метрополитене. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Музыка
Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
Авто
АвтоВАЗ скоро представит «зимнюю» Lada Vesta
Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E уже скоро проступит в продажу, а вариатор будет работать с 1,6-литровым 113-сильным мотором от Renault.
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Политика
Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, после чего Тегеран выждал год и приступил к отмене ряда ядерных ограничений.
Общество
Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку
В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg.
Общество
«Росатом» собрался получить лицензию на «Пакш-2» в 2021 году
Корпорация планирует получить лицензию на строительство АЭС «Пакш-2» во второй половине 2021 года, передает «Интерфакс».
Политика
Кремль обеспокоился срывом разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены срывом разведения сил в Донбассе, власти РФ внимательно следят за ситуацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков "Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность" - сказал Песков.
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Политика
Медведчук призвал Зеленского принять закон о референдуме
Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует советоваться с жителями страны в таких вопросах как открытие рынка земли или вступление в НАТО, а также призвал принять закон о референдуме.
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Авто
Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала
Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
Политика
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Футбол
Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении
Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении.