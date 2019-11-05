Лига чемпионов

Невские НовостиНевские НовостиКапитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Защитник отметил, что петербургская команда начала игру совсем не так как хотела.
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Капитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»

Невские Новости15:51

Бранислав Иванович: «Это Лига чемпионов и хороший урок для всех нас»

Спорт-Экспресс15:49

Бранислав Иванович: «Гол, пропущенный в первом тайме, психологически тяжело дался команде»

Матч ТВ15:43

Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше

Телеканал Санкт-Петербург15:39

Иванович: изначально не разобрались в схеме «РБ Лейпциг»

Чемпионат15:35

«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»

Петербургский дневник14:59

Иванович: «С „Лейпцигом“ получился очень тяжелый матч, но сдаваться нельзя»

Sport24.ru15:50
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

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Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину

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МИР 24 вчера в 10:45
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В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников

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РБК 09:34
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РИА Новости 10:54
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«Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1

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Аргументы и Факты вчера в 13:42
Общество

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Футбол

«Аякс» забил «Челси» 3 гола в первом тайме, нанеся 1 удар в створ

Голландский клуб забил три мяча в первом тайме, несмотря на то, что он нанес всего один удар в створ ворот.
Sports.ru 15:59
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
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«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском метрополитене. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете.
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Шоу-бизнес

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В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
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АвтоВАЗ скоро представит «зимнюю» Lada Vesta

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В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

«Росатом» собрался получить лицензию на «Пакш-2» в 2021 году

Корпорация планирует получить лицензию на строительство АЭС «Пакш-2» во второй половине 2021 года, передает «Интерфакс».
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Политика

Кремль обеспокоился срывом разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены срывом разведения сил в Донбассе, власти РФ внимательно следят за ситуацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков "Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность" - сказал Песков.
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В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Медведчук призвал Зеленского принять закон о референдуме

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует советоваться с жителями страны в таких вопросах как открытие рынка земли или вступление в НАТО, а также призвал принять закон о референдуме.
РИА Новости 13:53
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«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»

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Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
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Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении.
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