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Невские НовостиНевские НовостиКапитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Защитник отметил, что петербургская команда начала игру совсем не так как хотела.
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Капитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»

Невские Новостивчера в 15:51

«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»

Петербургский дневниквчера в 14:59

Бранислав Иванович: «Гол, пропущенный в первом тайме, психологически тяжело дался команде»

Матч ТВвчера в 15:43

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Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:39

Иванович: изначально не разобрались в схеме «РБ Лейпциг»

Чемпионатвчера в 15:35

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Sport24.ruвчера в 15:50

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Спорт-Экспрессвчера в 15:49
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