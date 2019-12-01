с чего всё началось

Капитан петербургского "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу над московским "Спартаком" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт день за днем

Происшествия ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

Экономика Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.

Политика Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Дагестане Задержанные подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке Асельдерова, нейтрализованого в ходе спецоперации в декабре 2016 года.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Экономика Минстрой назвал ожидаемую на конец года ставку по ипотеке Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2019 года составит 10,1%, считает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Спорт Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.

Политика Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.

Политика Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.