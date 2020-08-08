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RT на русском
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал РБК об условиях хранения груза и заявил, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие.
РБК07:02
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Комсомольская правда

Российский капитан судна с селитрой назвал версии взрыва в Бейруте

Комсомольская правда09:44
RT на русском

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

RT на русском09:27
РИА Новости

Капитан судна с селитрой в Бейруте рассказал о версии взрыва

РИА Новости07:37
Телеканал 360°

Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

Телеканал 360°08:34
Lenta.ru

Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Lenta.ru07:58
Вести.Ru

Экс-капитан Rhosus заявил, что «был какой-то внешний детонатор»

Вести.Ru08:35
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

РБК07:02

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

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РИА Новости07:13
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В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%

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Московский Комсомолец Тула05:03
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РИА Новости09:48

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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