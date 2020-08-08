Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.В источнике
С чего всё началось
Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту
Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал РБК об условиях хранения груза и заявил, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие.
РБК07:02
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