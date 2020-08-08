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RT на русском
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал РБК об условиях хранения груза и заявил, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие.
РБКвчера в 07:02
Подробнее о событии
ТАСС

Бывший капитан Rhosus заявил, что судно перевозило селитру в соответствии со стандартами

ТАССвчера в 12:03
RT на русском

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

RT на русскомвчера в 09:27
Вести.Ru

Экс-капитан Rhosus заявил, что «был какой-то внешний детонатор»

Вести.Ruвчера в 08:35
Телеканал 360°

Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

Телеканал 360°вчера в 08:34
Lenta.ru

Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Lenta.ruвчера в 07:58
РИА Новости

Капитан судна с селитрой в Бейруте рассказал о версии взрыва

РИА Новостивчера в 07:37
РБК

Капитан судна рассказал об упаковке взорвавшегося в Бейруте груза

РБКвчера в 08:31

Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности
РИА Новостивчера в 16:03
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В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.
РИА Новостивчера в 01:40
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъвчера в 18:46
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русскомвчера в 04:36
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34

«Монреаль» прошел «Питтсбург» и вышел в первый раунд плей-офф НХЛ

После победы «Монреаля» счет в серии до 3-х побед увеличился в пользу команды до 3:1. После перезапуска 1 августа сезона Национальной хоккейной лиги 2019/2020, квалификационные встречи Кубка Стэнли проводят в Торонто и Эдмонтоне.
Общественная служба новостейвчера в 23:58

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00