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RT на русском
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал РБК об условиях хранения груза и заявил, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие.
РБКвчера в 07:02
Подробнее о событии
ТАСС

Бывший капитан Rhosus заявил, что судно перевозило селитру в соответствии со стандартами

ТАССвчера в 12:03
RT на русском

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

RT на русскомвчера в 09:27
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

РБКвчера в 07:02
Телеканал 360°

Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

Телеканал 360°вчера в 08:34
Lenta.ru

Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Lenta.ruвчера в 07:58
РИА Новости

Капитан судна с селитрой в Бейруте рассказал о версии взрыва

РИА Новостивчера в 07:37
Вести.Ru

Экс-капитан Rhosus заявил, что «был какой-то внешний детонатор»

Вести.Ruвчера в 08:35

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской
РИА Новостивчера в 15:57
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Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
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