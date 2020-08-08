Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Экономика сегодня 5 21

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.