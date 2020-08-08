Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении

Москва, 7 августа 2020, 22:18 — REGNUM В России в июне умерли 162,8 тысячи человек, что на 25,5 тысячи человек, или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.