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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал РБК об условиях хранения груза и заявил, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие.
РБКвчера в 07:02
Подробнее о событии
ТАСС

Бывший капитан Rhosus заявил, что судно перевозило селитру в соответствии со стандартами

ТАССвчера в 12:03
Комсомольская правда

Российский капитан судна с селитрой назвал версии взрыва в Бейруте

Комсомольская правдавчера в 09:44
RT на русском

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

RT на русскомвчера в 09:27
Телеканал 360°

Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

Телеканал 360°вчера в 08:34
Lenta.ru

Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Lenta.ruвчера в 07:58
РИА Новости

Капитан судна с селитрой в Бейруте рассказал о версии взрыва

РИА Новостивчера в 07:37
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

РБКвчера в 07:02

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
РБКвчера в 02:36
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал противопоказания для вакцины от коронавируса.
Live24вчера в 07:08
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясно7 августа в 14:14
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