Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей

Несколько меньше — от 300 тысяч рублей на руки — предлагают директору по маркетингу в Ульяновске, директору обособленного подразделения в ХМАО и профессиональному Android-разработчику в Москве.