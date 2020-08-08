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RT на русском
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал РБК об условиях хранения груза и заявил, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие.
РБК07:02
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ТАСС

Бывший капитан Rhosus заявил, что судно перевозило селитру в соответствии со стандартами

ТАСС12:03
RT на русском

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

RT на русском09:27
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

РБК07:02
Телеканал 360°

Капитан Rhosus назвал версии взрыва селитры в Бейруте

Телеканал 360°08:34
Lenta.ru

Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Lenta.ru07:58
РИА Новости

Капитан судна с селитрой в Бейруте рассказал о версии взрыва

РИА Новости07:37
Вести.Ru

Экс-капитан Rhosus заявил, что «был какой-то внешний детонатор»

Вести.Ru08:35

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