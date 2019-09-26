Футбол
РИА НовостиКапитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси
Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА. ФИФА ранее обнародовала пресс-релиз, в котором указано, что Баррера поставил Месси на первое место. Однако сам футболист эту информацию опроверг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси, но значится в отчете ФИФА
Советский спортвчера в 18:44
Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован
Спорт-Экспрессвчера в 19:13
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Известия вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Татьяна Навка косвенно высказалась о болезни Заворотнюк
Татьяна Навка косвенно высказалась о болезни Заворотнюк Фигуристка призвала к человечности, такту и вежливости.
Экспресс газета 04:28
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход
Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airline, пожаловавшись на духоту в самолете и открыла аварийный выход, чтобы проветрить его, сообщает пишет издание The Mirror.
РИА Новости 03:59
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 24 сентября в 04:04
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Российская газета 00:34
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры вчера в 10:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Политика
Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.
Парламентская газета 03:16
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС
Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.
Газета.Ru 03:01
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21
Политика
Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским
Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill .
Московский Комсомолец 02:51
Общество
Генпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании
На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования».
Московский Комсомолец вчера в 02:58
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр вчера в 02:22
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Политика
Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.
РИА Новости 04:09
Экономика
Александр Бурков обратится к депутатам с бюджетным посланием
26 сентября в зале Правительства соберутся депутаты, главы районов и сельских поселений, руководители политических парий, общественники и журналисты.
12 Канал Омск вчера в 22:59
Экономика
В размере клада: в России может появиться налог с криптовалют
Суррогатный клад В России вопрос правовой природы цифровых активов всё еще вызывает споры, несмотря на то что криптовалюты существуют давно, отмечается в "Концепции оборота децентрализованных криптовалют" АБР.
Известия вчера в 17:01
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК вчера в 15:22