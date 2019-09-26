Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА. ФИФА ранее обнародовала пресс-релиз, в котором указано, что Баррера поставил Месси на первое место. Однако сам футболист эту информацию опроверг.

Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси

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