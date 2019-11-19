Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

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