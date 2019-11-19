Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКапитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве. Драка попала на камеры видеонаблюдения, кадры публикует издание Baza.
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с чего всё началось

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс02:57

Подробнее о событии

Опубликовано видео потасовки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Москва 2407:04

СМИ: Капитана спецназа избили ночью в центре Москвы

Вечерняя Москва02:25

Видео жестокого избиения капитана ЦСН ФСБ в Москве

РИАМО05:35

Спецназовца ФСБ доставили в нейрохирургию после избиения в кафе в центре Москвы

Агентство Москва03:51

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Интерфакс02:57

Избитый в Москве капитан спецназа получил серьезные травмы головы

РЕН ТВ03:37

Лайф публикует видео с жестоким избиением сотрудника ФСБ в Москве

Life.ru06:17
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Экономика

Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников

Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
47 новостей 06:14
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Путешествия

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
ТАСС 05:36
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Футбол

Луис Энрике возвращается на пост главного тренера сборной Испании

РИА Новости 07:23
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Общество

Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Интерфакс 06:11
Армия и оружие

США увеличат в Польше военный контингент в десять раз

Соединенные Штаты планируют существенно нарастить военное присутствие в Польше примерно в десять раз.
МонаВиста 06:23
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Газета.Ru 06:08
Политика

«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Музыка

София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами

В 2018 году София Ротару сообщила, что больше не будет выступать в России из-за политической обстановки.
Культуромания вчера в 00:27
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Происшествия

Массовая гибель птиц в Карелии продолжается

Столица на Онего 06:11
Общество

Хакеры уже взломали Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла всего три дня назад, но хакеры из группировки Codex уже успели взломать последнюю версию антипиратской защиты Denuvo и сегодня выложили игру в сеть - она уже появилась на торрент-трекерах В первый раз пираты довольно долго взламывали новейшую версию Denuvo - на обход защиты Borderlands 3 у них ушло полтора месяца.
Gmbox.ru 06:34
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Происшествия

СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Дни24 01:48
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Спорт

Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации.
Чемпионат 05:45
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Здоровье

Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака

Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
Ugpressa.ru вчера в 14:53
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Главное