Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКапитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве. Драка попала на камеры видеонаблюдения, кадры публикует издание Baza.
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Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс02:57

Подробнее о событии

Видео жестокого избиения капитана ЦСН ФСБ в Москве

РИАМО05:35

Спецназовца ФСБ избили в центре столицы

Москва 2404:30

СК начал проверку после избиения спецназовца ФСБ в кафе в центре Москвы

Агентство Москва04:48

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Интерфакс02:57

Избитый в Москве капитан спецназа получил серьезные травмы головы

РЕН ТВ03:37

СМИ: Капитана спецназа избили ночью в центре Москвы

Вечерняя Москва02:25

В Москве жестоко избили капитана ФСБ

Life.ru02:05
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова собрался взять вторую жену

VSE42.RU 03:55
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Происшествия

В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

REGNUM 03:47
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM 04:32
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru 01:47
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Технологии

Troldesh стал лидером по количеству атак

На протяжении первых 6 месяцев 2019 года в архивах доставлялось более 80% всех вредоносных объектов, в основном, для этого использовались форматы zip (32% и rar 25%) Сам пароль для расшифровки содержимого злоумышленники указывали в письме с вредоносным вложением, в теме письма или в названии архива, либо, в ходе дальнейшей переписки с жертвой.
itWeek (PC Week) 03:09
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 00:19
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 05:28
Происшествия

Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Взгляд.ру вчера в 11:34
Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
Шоу-бизнес

В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа

Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Paparazzi.ru вчера в 03:11
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов, выступающих в Латвии

Радио Sputnik 01:19
Общество

Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер

Для выхода в свет внук британской королевы выбрал классический смокинг, а его супруга предпочла эффектное черное кружевное платье на чехле от известного бренда.
Дни.ру 04:29
Политика

ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия 03:53
Гаджеты

Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей

Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com 16 ноября в 23:53
Общество

Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
РИА Новости 03:18
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Гаджеты

Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr

На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
iXBT.com 16 ноября в 05:56
Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
РИА Новости 03:36
Экономика

На одежном рынке в России готовится крупнейшая в истории сделка

Моллы.Ru 00:08
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Политика

ГБР предложило обвинить Порошенко в захвате власти

Порошенко заподозрили в преступлениях, которые подпадают под две статьи Уголовного кодекса: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (ч. 3 ст. 109) и "Злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364).
Life.ru вчера в 05:37
Общество

Губернатор потребовал уволить ответственных за столб посреди дороги

Старт33 04:45
Главное