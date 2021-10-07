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Капремонту разрешили подорожать

Правительство РФ приняло решение: до конца текущего года цены капремонта в многоквартирных домах можно пересматривать уже после заключения контрактов.
Ямал-Медиа
Новые условия будут действовать даже в уже заключённых контрактах для того, чтобы избежать работы подрядчиков в убыток.
News.ru
Отмечается, что новые цены не приведут к превышению общего объёма средств, выделенных на программу капремонта.
News.ru
С января текущего года цены на стройматериалы выросли на 24,7%, за год — на 27,7%.
Телеканал 360°

С чего всё началось

Капремонту разрешили подорожать
В связи с происходившим в последнее время удорожанием стройматериалов правительство разрешило до конца этого года пересматривать цены проведения капремонта многоквартирных домов в уже заключенных контрактах.
Коммерсантъ18:31

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