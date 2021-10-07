В связи с происходившим в последнее время удорожанием стройматериалов правительство разрешило до конца этого года пересматривать цены проведения капремонта многоквартирных домов в уже заключенных контрактах.
Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.
Авторы исследования выяснили, что мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.
По данным министерства, к концу текущего года цены на непродовольственные товары (включают бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) вырастут на 7,2%. В 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не должна превысить 4%, рассчитывают в ведомстве.
Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала.
Предзаказы на новые смарт-часы Apple Watch Series 7 в России начнутся 8 октября, а сегодня на официальном сайте производителя электроники появилась цена устройства, которая начинается с отметки в 36 990 рублей.