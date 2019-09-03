Футбол
Sports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
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Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Политика
Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Финансы
Биржи Европы в плюсе, британский FTSE 100 растет на 1% на слабом фунте
Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются — трейдеры оценивают внутреннюю статистику региона и мировые торговые перспективы, при этом британский индекс FTSE 100 демонстрирует заметный рост на фоне удешевления фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 05:05
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Музыка
В Санкт-Петербурге Теодор Курентзис сыграл вместе с musicAeterna
23 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям «Реквием» Моцарта.
Lenta.ru 12:31
Общество
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе Икарди
Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди.
Bookmaker-ratings.ru 17:38
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника
От прошлых отношений у актера есть трое сыновей: 32-летний Степан, 21-летний Александр и десятилетний Прохор.
Телепрограмма 09:37
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
"При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016 – 2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость", — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Происшествия
ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа провели показательное задержание на школьной линейке.
РБК 11:33
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32