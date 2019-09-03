Футбол

Sports.ruSports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»

2 фото
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бывший голкипер «Челси» Бегович будет выступать в Азербайджане

Sport24.ru17:11

«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»

Sports.ru12:40

«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»

Спорт-Экспресс12:53

«Карабах» подписал Беговича

Советский спорт11:48

«Карабах» объявил об аренде Беговича

Soccer.ru13:58

Бегович усилил «Карабах»

Евро-футбол.ру12:42

«Карабах» объявил о переходе экс-вратаря «Челси» Беговича

Чемпионат16:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика

Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Происшествия

Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Культура

В Сети пройдет онлайн-премьера фильма «Сергей Щукин» на жестовом языке

О знаменитой династии коллекционеров на русском жестовом языке расскажет неслышащий актер Алексей Знаменский, а звуковой вариант озвучил актер Михаил Зеленский.
Культуромания 14:24
Футбол

«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 15:05
Шоу-бизнес

Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Армия и оружие

Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Культура

Жена Розенбаума опровергла информацию о его экстренной госпитализации

REGNUM 10:42
Политика

Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском 15:04
Автоспорт

ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера

Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что федерация начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера.
Чемпионат 16:56
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Происшествия

Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки

RT на русском 12:08
Политика

Путин совершит официальный визит в Монголию

ТАСС 17:01
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу

RT на русском 14:40
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Хоккей

Сергей Бобровский — об отстранении Кузнецова: «Это некрасивый поступок, но он не обманывал хоккей»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал случившееся с его партнером по сборной России Евгением Кузнецовым.
Матч ТВ 17:10
Политика

Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Авто

Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры

Продажи обновлённого Nissan X-Trail начались в России прошлой осенью. В настоящее время модель можно купить начиная от 1 590 000 рублей.
Российская газета 03:27
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Авто

Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем

В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Происшествия

Три маршрутки столкнулись в Ярославле

Газета.Ru 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Асмир Бегович
Боснийский футболист
боснийский футболист, вратарь футбольного клуба «Челси» и сборной Боснии и Герцеговины
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное