Футбол
Sports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Культура
В Сети пройдет онлайн-премьера фильма «Сергей Щукин» на жестовом языке
О знаменитой династии коллекционеров на русском жестовом языке расскажет неслышащий актер Алексей Знаменский, а звуковой вариант озвучил актер Михаил Зеленский.
Культуромания 14:24
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 15:05
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском 15:04
Автоспорт
ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера
Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что федерация начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера.
Чемпионат 16:56
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
RT на русском 14:40
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Хоккей
Сергей Бобровский — об отстранении Кузнецова: «Это некрасивый поступок, но он не обманывал хоккей»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал случившееся с его партнером по сборной России Евгением Кузнецовым.
Матч ТВ 17:10
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Авто
Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры
Продажи обновлённого Nissan X-Trail начались в России прошлой осенью. В настоящее время модель можно купить начиная от 1 590 000 рублей.
Российская газета 03:27
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Происшествия
Три маршрутки столкнулись в Ярославле
Газета.Ru 15:41