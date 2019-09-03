Футбол
Sports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
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Авто
Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol
Somanyhorses 14:55
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Политика
Скоропостижно скончался посол России в Египте
Свободная Пресса 07:24
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия 17:01
Здоровье
Почему разрыв сердца происходит у здоровых на вид людей. Три причины
По данным портала "Рамблер/доктор", есть три причины, по которым может случиться разрыв сердца у людей, которые ранее не жаловались даже на здоровье.
Smolnarod.ru 18:02
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Общество
Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости 20:17
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия 11:27
Футбол
Защитник «Витесса» Караваев перешел в «Зенит»
Rambler News Service 13:31
Футбол
ЦСКА запросил у «Валенсии» €35 млн за Марио Фернандеса
Metaratings 12:45
Футбол
«Ювентус» подписал нападающего сборной КНДР
"Ювентус" объявил о трансфере нападающего "Кальяри" и сборной КНДР Кван-Сон Хана. 20-летний футболист будет выступать за "Ювентус" U-23.
Soccer.ru 19:57
Музыка
Лоза назвал «дурновкусием» шутки про песню Шуфутинского «3 сентября»
Музыкант Юрий Лоза заявил, что шутки про песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» являются безвкусицей.
ФАН 20:47
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Шоу-бизнес
Хулио Иглесиаса могут заставить заплатить 314 миллионов долларов
Стало известно, что Хулио Иглесиас – певец и отец Энрике, будучи женатым в 1975 году соблазнил девушку Марию Эдит Сантос, профессионально занимающуюся балетом.
Bimru.ru 17:14
Кино
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ 13:55
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29