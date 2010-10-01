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Sports.ruSports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»

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«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
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