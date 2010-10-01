Футбол
Sports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
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Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Автоновости дня 05:11
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Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Футбол
СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева
Как сообщает «Чемпионат», футболист московского «Спартака» Александр Ташаев перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды.
RT на русском 14:34
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина
Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.
Эхо Москвы 14:23
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
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Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол
Гендузи заменил травмированного Погба в сборной Франции
20-летний хавбек заменил получившего травму ахилла Поля Погба.
Спорт-Экспресс 10:17
Политика
В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.
РИА Новости 12:23
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Футбол
ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира
ФИФА официально назвала тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира по итогам прошлого сезона.
Комсомольская правда 06:59
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» Дармиан перешел в «Парму»
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе защитника сборной Италии Маттео Дармиана.
ProstoProSport 06:59
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Наука
Гормональная терапия при менопаузе увеличивает риск рака груди
Практически все типы гормональной терапии, используемой при менопаузе, связаны с повышенным риском развития рака груди.
Planet Today 07:56
Происшествия
В воинской части на Урале нашли мертвым уже второго контрактника
Есть основания говорить, что военнослужащий совершил самоубийство, сообщил «URA.RU» координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.
URA.Ru 06:39
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru 13:36
Политика
Зариф заявил о готовности Ирана вернуться к исполнению СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран вернётся к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договорённостей.
RT на русском 11:38