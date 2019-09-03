Футбол
Sports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Общество
Росстат назвал долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Футбол
Де Лигт признан лучшим игроком Голландии
Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
Матч ТВ вчера в 20:59
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Зеленский объявил о начале масштабной приватизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский одной из первоочередных задач, поставленных перед обновленными властями страны, назвал начало масштабной приватизации и введение рынка земли сельхозназначения.
Профиль вчера в 13:24
Политика
Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском вчера в 18:30
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города
Продажа алкоголя будет ограничена также в местах запуска праздничных фейерверков, которые пройдут на 33 площадках в разных частях города, большинство которых находятся в парках.
ТАСС 01:57
Кино
Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей
Подмосковье Сегодня вчера в 07:42
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера
VSE42 Новости вчера в 22:45
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Здоровье
Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты
Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.
Известия 00:42
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru вчера в 13:36
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Политика
Первый президент Крыма вышел из комы
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК вчера в 14:49
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30