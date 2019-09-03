Футбол
Sports.ru«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января. В матчах этого сезона английской Премьер-лиги Бегович участия не принимал.
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Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Политика
В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Капитал страны вчера в 15:32
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс вчера в 01:25
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Происшествия
Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Телеканал 360° 02:09
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
РИА Новости вчера в 04:53
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 01 сентября в 18:35
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Футбол
В Европе закрылось летнее трансферное окно
Первым традиционно закрылось окно в немецкой Бундеслиге – в 19:00 (здесь и далее – время московское).
Sports.ru вчера в 03:15
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии
Рамблер 03:13
Авто
Кардинально новый КамАЗ выйдет в серию в 2020 году
Руководитель предприятия Сергей Когогин рассказал, что в планы компании входит поставки тягача КамАЗ-54901 в 2019 году крупным предприятиям, а уже в следующем году начнется выпуск серии нового КамАЗа с кабиной К5.
ГЛАС.RU вчера в 11:56
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Единоборства
До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней
Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
RT на русском 31 августа в 14:25
Политика
В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города
Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30