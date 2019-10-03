Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха. Арбитр встречи остановил игру на 32-ой минуте, когда азербайджанская команда вела в счете, 2:0.

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Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.

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Политика Путин выступил на заседании клуба «Валдай» В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.

Политика Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.

Политика Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Политика Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

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Происшествия В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

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Происшествия В Париже при нападении на полицейский участок погибли четыре человека В Париже мужчина напал на полицейский участок. В результате погибли четыре человека. Нападавший был застрелен, сообщает телеканал BFM TV.

Футбол ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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