Экономика
REGNUMГосдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.
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Госдеп обвинил Каракас в использовании нефти для покупок техники и погашения долга
Мой Брянсквчера в 23:59
В госдепе посоветовали Венесуэле тратить на нужды населения, а не платить долги РФ
Интерфаксвчера в 14:22
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:25, Ашберн
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После многочисленных жалоб в свой адрес компания Twitter отложит масштабную чистку неактивных аккаунтов, в том числе тех, которые принадлежали уже умершим пользователям.
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Армия и оружие
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
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Замглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
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Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
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Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL
Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
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Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
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В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
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Футбол
Андрей Тихонов: Пусть Дзюба ставит новые рекорды
Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, прокомментировал то обстоятельство, что Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для российских футболистов.
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Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
Общество
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Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
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Россияне одобрили медведя в качестве символа страны
Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
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