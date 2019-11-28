Экономика

REGNUMREGNUMГосдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.
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Госдеп обвинил Каракас в использовании нефти для покупок техники и погашения долга

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Госдеп критикует власти Венесуэлы за сокращение задолженности перед РФ и КНР

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Госдеп заявил о выплате Венесуэлой долгов России и КНР деньгами от нефти

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ТАССвчера в 13:26

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

REGNUMвчера в 17:41
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Lenta.ru 06:15
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Политика

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что его замечания о «смерти мозга» Североатлантического альянса послужили полезным сигналом тревоги для членов блока, передает Reuters.
РБК 07:57
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Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 07:49
Армия и оружие

Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США

Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.
Российская газета 03:18
Технологии

Twitter решил отложить удаление неактивных аккаунтов

После многочисленных жалоб в свой адрес компания Twitter отложит масштабную чистку неактивных аккаунтов, в том числе тех, которые принадлежали уже умершим пользователям.
Газета.Ru 06:19
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Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством

Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
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«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ вчера в 11:19
Армия и оружие

Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 26 ноября в 14:06
Происшествия

Замглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ 07:24
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
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Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
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РИА Новости 01:00
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В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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Андрей Тихонов: Пусть Дзюба ставит новые рекорды

Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, прокомментировал то обстоятельство, что Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для российских футболистов.
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Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
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Общество

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Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
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Общество

Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Lenta.ru 04:54
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Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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