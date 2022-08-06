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Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины

Один из старейших мировых производителей карандашей и канцелярских товаров, чешская Koh-i-Noor Hardtmuth, сообщил о подорожании своей флагманской продукции не менее чем на 15–20%.
РБК
Продукция чешской компании подорожает из-за запрета России на вывоз древесины.
Говорит Москва
Компания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию.
РБК
Компании пришлось прекратить производство ластиков в Ческе-Будеёвице, которое было ориентировано на российский рынок.
Коммерсантъ

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Чешские карандаши Koh-i-Noor подорожают до 20% из-за санкций
Коммерсантъ22:40
Карандаши чешской Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
Известия20:40
Чешский производитель карандашей Koh-i-Noor сообщил об убытках из-за антироссийских санкций
RT на русском20:00
Koh-i-Noor сообщил о проблемах с сырьем для карандашей из-за антироссийских санкций
Газета.Ru19:23
Карандаши чешского производителя подорожают из-за нехватки древесины
Московский Комсомолец18:44
Seznam Zpravy: чешские карандаши Koc-i-Noor подорожают из-за российских контрсанкций
Lenta.ru17:58
Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
РБК17:00

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