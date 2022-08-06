РБККарандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесиныОдин из старейших мировых производителей карандашей и канцелярских товаров, чешская Koh-i-Noor Hardtmuth, сообщил о подорожании своей флагманской продукции не менее чем на 15–20%.РБКПродукция чешской компании подорожает из-за запрета России на вывоз древесины.Говорит МоскваКомпания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию.РБККомпании пришлось прекратить производство ластиков в Ческе-Будеёвице, которое было ориентировано на российский рынок.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКРосбалтR.LifeЭкономика сегодняИзвестияПятый каналФАНПрофильA42.RUРидусАмур.инфоГазета.RuПодробнее о событииЧешские карандаши Koh-i-Noor подорожают до 20% из-за санкцийКоммерсантъ22:40Карандаши чешской Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесиныИзвестия20:40Чешский производитель карандашей Koh-i-Noor сообщил об убытках из-за антироссийских санкцийRT на русском20:00Koh-i-Noor сообщил о проблемах с сырьем для карандашей из-за антироссийских санкцийГазета.Ru19:23Карандаши чешского производителя подорожают из-за нехватки древесиныМосковский Комсомолец18:44Seznam Zpravy: чешские карандаши Koc-i-Noor подорожают из-за российских контрсанкцийLenta.ru17:58Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесиныРБК17:00Показать ещёОценить674Поделиться