Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге

В Петербурге может начаться дефицит сигарет, поскольку табачные заводы приостановили деятельность из-за коронавируса. Ранее Минпромторг РФ исключил табак из перечня товаров первой необходимости. В источнике