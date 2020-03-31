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Peterburg2.ruPeterburg2.ru
Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге
Поребрик.Медиа
  • Дождь1:39
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В Петербурге может начаться дефицит сигарет, поскольку табачные заводы приостановили деятельность из-за коронавируса. Ранее Минпромторг РФ исключил табак из перечня товаров первой необходимости.В источнике
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С чего всё начиналось
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Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей. Правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.
Фонтанка.Ру вчера в 12:33
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Карантин в Петербурге может привести к дефициту сигарет

Piter.tv 01:46
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Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Фонтанка.Ру вчера в 12:33
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В Петербурге может начаться дефицит сигарет из-за COVID-19

Online47.ru вчера в 17:38
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