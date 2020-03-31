Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге
В Петербурге может начаться дефицит сигарет, поскольку табачные заводы приостановили деятельность из-за коронавируса. Ранее Минпромторг РФ исключил табак из перечня товаров первой необходимости.В источнике
С чего всё начиналось
Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей. Правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.
Фонтанка.Ру вчера в 12:33
Online47.ru вчера в 17:38