Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНа Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
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В Краснодарском крае 12 мая озвучат новый перечень организаций, которые возобновят свою работу

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В Краснодарском крае карантин по коронавирусу продлили до 23 мая

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Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая

Московский Комсомолец Краснодар06:40
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Карантин на Кубани будет продлен до 23 мая

Муниципальный вестник Армавира06:42
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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