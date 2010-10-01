В апреле криптовалюты выросли в цене. Капитализация рынка вновь превысила $250 млрд, а курс биткоина достигал $9400. Цифровые деньги дорожали на фоне новых экономических потрясений: например, когда майские поставочные фьючерсы на нефть марки WTI падали до рекордно низкой отметки в минус $38.

Карантин, нефть в минус и халвинги. Чем запомнился апрель

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Футбол «Ювентус» подтвердил факт переговоров с «Барселоной» Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах.

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