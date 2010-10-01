Энергетика
РБККарантин, нефть в минус и халвинги. Чем запомнился апрель
В апреле криптовалюты выросли в цене. Капитализация рынка вновь превысила $250 млрд, а курс биткоина достигал $9400. Цифровые деньги дорожали на фоне новых экономических потрясений: например, когда майские поставочные фьючерсы на нефть марки WTI падали до рекордно низкой отметки в минус $38.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Комментарии
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Происшествия
На жителя Одесской области завели уголовное дело из-за флага СССР
На 52-летнего жителя Одесской области завели уголовное дело из-за того, что в честь 1 мая он вывесил на своем доме флаг СССР.
Ридус 10:58
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости 15:39
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.
REGNUM 02:58
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Общество
Людей, желающих улететь на Сахалин, тестируют на COVID в аэропорту Шереметьево
Экспресс-тестирование пассажиров, вылетающих из Москвы на Сахалин, началось в аэропорту Шереметьево.
АСТВ 20:10
Происшествия
Очередное дело обидчика Шамсутдинова рассмотрят 13 мая в Чите
2-й Восточный окружной военный суд в Чите 13 мая рассмотрит апелляционную жалобу уголовного дела в отношении Руслана Мухатова, который издевался над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшем сослуживцев 25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Забайкальского края.
Zabnews.ru 21:45
Политика
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции
Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik 19:00
Общество
Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю
Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Экономика
Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
Технологии
СМИ узнали о продаже русскоязычным хакером полумиллиона аккаунтов Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble приобрели более 500 тыс. аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
Известия 21:28
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Премьера первого сезона "Диверсанта" состоялась в 2004 году, картина была снята по одноименному роману Анатолия Азольского.
Ревизор.ру 03:07
Политика
Кремль анонсировал обращение Владимира Путина к россиянам 9 Мая
28 апреля Путин уточнил, что 9 Мая пройдёт авиационный парад и состоятся салюты.
Говорит Москва вчера в 09:52
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Космос
Астрономы разгадали тайну вращения Венеры
Территория новостей 00:08
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Происшествия
В Бурятии обнаружен очаг коронавируса в детской больнице
Медсестра Детской республиканской клинической больницы в Бурятии провела отпуск в Кижингинском районе республики, где на сегодняшний день насчитывается 17 пациентов с COVID-19.
ТК Звезда 03:15
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится в сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia резко подешевели
Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
Актуальные Новости 09:27
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 20:34
Культура
Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку «Across Endless Dimensions», который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake вчера в 07:28