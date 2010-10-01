В апреле криптовалюты выросли в цене. Капитализация рынка вновь превысила $250 млрд, а курс биткоина достигал $9400. Цифровые деньги дорожали на фоне новых экономических потрясений: например, когда майские поставочные фьючерсы на нефть марки WTI падали до рекордно низкой отметки в минус $38.

Карантин, нефть в минус и халвинги. Чем запомнился апрель

Здоровье В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. 51

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Происшествия Землетрясение произошло у берегов Индонезии Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 58

Происшествия Очередное дело обидчика Шамсутдинова рассмотрят 13 мая в Чите 2-й Восточный окружной военный суд в Чите 13 мая рассмотрит апелляционную жалобу уголовного дела в отношении Руслана Мухатова, который издевался над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшем сослуживцев 25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Забайкальского края.

Общество Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.

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Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 10

Происшествия В Бурятии обнаружен очаг коронавируса в детской больнице Медсестра Детской республиканской клинической больницы в Бурятии провела отпуск в Кижингинском районе республики, где на сегодняшний день насчитывается 17 пациентов с COVID-19. 14

Происшествия В Боливии разбился самолет с испанцами на борту Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится в сообщении национальных ВВС в Twitter. 8

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K