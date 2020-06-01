В июне 2020 года в России вступают в силу новые законы, которые коснутся семей с детьми, должников и трудовых мигрантов.

Карантин по-новому, пособия детям и ЖКУ. Что изменится в России с июня

Авто Новый Lexus IS дебютирует 9 июня На следующей неделе, 9 июня, Lexus с опозданием представит свою новинку.

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Происшествия В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Общество Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.

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