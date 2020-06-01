Общество

AnewsAnewsКарантин по-новому, пособия детям и ЖКУ. Что изменится в России с июня

В июне 2020 года в России вступают в силу новые законы, которые коснутся семей с детьми, должников и трудовых мигрантов.
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Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37

Карантин по-новому, пособия детям и ЖКУ. Что изменится в России с июня

Anews29 мая в 04:44

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Авто

Volkswagen представил спецверсию кроссовера Tiguan в России

Автоновости дня 05:18
Авто

BMW отзывает в России 76 автомобилей

Car.ru 09:14
Политика

Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин считает, что проведение голосования по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля.
Газета.Ru 11:26
1,9K
Авто

Новый Lexus IS дебютирует 9 июня

На следующей неделе, 9 июня, Lexus с опозданием представит свою новинку.
32CARS.ru 08:31
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
2,2K
Общество

Трамп во время протестов в Вашингтоне спрятался в бункере Белого дома

По информации газеты The New York Times, президент был переведен в бункер, когда протестующие сносили металлические баррикады от ворот Белого дома.
Государственные Вести 02:19
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Авто

Citroen представил новый бюджетный седан

Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс 06:57
1
Общество

Роспотребнадзор объяснил, кого коснутся штрафы за отказ от прививок

Штрафы за отказ от прививок коснутся только тех, кому вакцинация необходима в силу профессиональной деятельности, 30 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 30 мая в 07:55
10K
Авто

5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
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Армия и оружие

Северный флот получит новое оружие

В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Авто

На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
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Шоу-бизнес

Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
3
Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
5
Армия и оружие

На границе с Крымом пропал военнослужащий ВСУ

RuNews24.ru 11:18
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Музыка

Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
27
Авто

До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series

Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe вчера в 23:31
4
Общество

Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Игры

Codemasters займётся разработкой симуляторов Чемпионата мира по ралли

Codemasters заключила пятилетнюю эксклюзивную сделку с Международной автомобильной федерацией (FIA) на разработку и издание официальных симуляторов Чемпионата мира по ралли.
Игромания.ру 06:37
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
4,6K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Авто

Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 09:46
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Игры

Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5

Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
Народные новости 10:53
77
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
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Авто

Chevrolet Niva опять подорожала

Внедорожник Chevrolet Niva вновь прибавил в цене. На этот раз модель подорожала на 9000 рублей вне зависимости от комплектации.
АвтоВзгляд 04:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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