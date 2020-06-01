В июне 2020 года в России вступают в силу новые законы, которые коснутся семей с детьми, должников и трудовых мигрантов.

Карантин по-новому, пособия детям и ЖКУ. Что изменится в России с июня

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Недвижимость Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК). 15

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 62

Общество Греция с 15 июня начнет принимать туристов из 29 стран Список 29 стран, из которых с 15 июня будет разрешен въезд туристов в Грецию, обнародовало правительство Греции 29 мая сообщает 20 minutos. 8

Политика Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией» Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 159

Экономика ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. 4

Общество В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант». 6

Политика Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается "Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.

Общество Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова Третья экспертиза по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа».

Экономика СП нашла ошибки в отчетности Минприроды на 118,2 миллиона рублей Бухгалтерская отчетность Минприроды за 2019 год содержит ошибки на 118,2 миллиона рублей, у Минприроды также низкое кассовое исполнение по бюджетам проектов, включая национальный, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении. 1

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 147

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 193

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма «Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости». 223

Происшествия Напавший с ножом на активистов в Петербурге получил условный срок Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам и семи месяцам лишения свободы условно Махмадюнуса Хабирова, который в прошлом году напал с ножом на активистов, выступающих против незаконной торговли у метро.

Политика В Кремле прокомментировали беспорядки в США В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. 247

Хоккей «Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым «Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.

Общество В Москве открылись непродовольственные магазины Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. 307

Авто Buick показал кроссовер Envision второго поколения Американский автопроизводитель поделился первыми официальными фотографиями и некоторыми подробностями о кроссовере Buick Envision второго поколения.