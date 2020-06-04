Прежде чем полностью отменять карантинные меры, мы должны понимать, что открывая курортный сезон, увеличиваем риск роста заболеваемости. На сегодняшний день рано говорить об отмене карантинных мероприятий. Я поддерживаю коллег: карантин надо продлить, может быть, с какими-то послаблениями.

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

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