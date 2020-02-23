с чего всё началось

Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Политика На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Наука Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.

Политика Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ Глава государства, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Футбол «Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.

Армия и оружие Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.

Общество Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий 22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.

Музыка Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении» Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.

Теннис Финал «Челленджера» в Бергамо отменили из-за коронавируса Организаторы «Челленджера» в Бергамо объявили, что одиночный финал между Ильей Марченко и Энцо Коко будет отменен из-за вспышки коронавируса в Северной Италии.