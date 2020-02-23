Здоровье
Lenta.ruЭвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
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с чего всё началось
Как написал Ляшко в Facebook, иностранная гражданка почувствовала боль в животе накануне, "после осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование по специализированным профильным областным специалистом".РИА Новости05:38
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