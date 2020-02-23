Здоровье
ИзвестияЭвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко 23 февраля. По его словам, нехорошо стало иностранке, гражданство которой он уточнять не стал.
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