Здоровье

ИзвестияИзвестияЭвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко 23 февраля. По его словам, нехорошо стало иностранке, гражданство которой он уточнять не стал.
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Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо

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На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую

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