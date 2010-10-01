Общество
КозаПрессКарантин введен в Павлове и Тумботине Нижегородской области
2 мая глава администрации Павловского района Алексей Кириллов подписал постановление, установив карантин на территории города Павлова и рабочего поселка Тумботино. Копия постановления есть в распоряжении «Козы».
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Павлово и Тумботино закрыли на карантин из-за коронавируса со 2 мая в Нижегородской области
КП - Нижний Новгород09:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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