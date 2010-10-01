Общество

КозаПрессКозаПрессКарантин введен в Павлове и Тумботине Нижегородской области

2 мая глава администрации Павловского района Алексей Кириллов подписал постановление, установив карантин на территории города Павлова и рабочего поселка Тумботино. Копия постановления есть в распоряжении «Козы».
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Павлово и Тумботино закрыты на карантин по коронавирусу

Время Н10:31

В Павлове ввели карантин

Нижегородская Правда08:05

Павлово и Тумботино закрыли на карантин из-за коронавируса со 2 мая в Нижегородской области

КП - Нижний Новгород09:38

Павлово закрыли на карантин

Newsroom2409:00

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Павлово закрыли на карантин по коронавирусу

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Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Сенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых за границей

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
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Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

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Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

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С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
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Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
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Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сразу после достижения пика инфекции нельзя снимать ограничения.
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

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Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

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В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

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Политика

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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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