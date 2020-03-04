Здоровье
ИзвестияКарантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Комментарии
Общество
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч
Более 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая зафиксировала за последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Музыка
Букмекеры «Евровидения» оценили шансы на победу Little Big в 10%
Второе место и 10 процентов присудили литовской группе The Roop, после которой расположилась Россия.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру
Как сообщает ТАСС, олимпийская чемпионка Сочи-2014, которая принесла России первую золотую медаль в женском одиночном катании, оставила профессиональный спорт.
Происшествия
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
Политика
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post
Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд столичного округа Колумбия исковую жалобу на газету The Washington Post.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».
Общество
Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова
НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
Политика
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
Наука
В курганах Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок
Общество
«Яндекс.Такси» заблокировали в Латвии
Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии. Об этом сообщили в автодирекции республики, передает DELFI.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС.
Космос
Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей
Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Технологии
«ВКонтакте» запустит аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Футбол
Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Общество
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Авто
Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей
Роботизированные такси, как считают в Intel, откажутся от водителей раньше, чем индивидуальные транспортные средства, поскольку будут передвигаться в достаточно хорошо изученной среде с умеренными скоростями.
Армия и оружие
В США показали удар «Золотой Орды»
На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 ВВС США продемонстрировали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия «Золотая Орда».
Общество
В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу
В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.