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Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 112

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,2K

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Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 674

Общество В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.

Общество Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии». 275

Происшествия Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 30

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 662

Общество Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха "В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении. 78

Общество Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2» О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф. 1,2K