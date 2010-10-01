Футбол

Sports.ruSports.ruКарасев после ВАР назначил пенальти в пользу ЦСКА, Влашич не забил

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
На 19-й минуте матча в штрафной гостей защитник Владимир Рыков сфолил на форварде Федоре Чалове. Главный арбитр Сергей Карасев обратился к помощи ВАР, изучил эпизод, после чего назначил пенальти в ворота «Динамо». Полузащитник Никола Влашич не реализовал удар с 11-метровой отметки.
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