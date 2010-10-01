На 19-й минуте матча в штрафной гостей защитник Владимир Рыков сфолил на форварде Федоре Чалове. Главный арбитр Сергей Карасев обратился к помощи ВАР, изучил эпизод, после чего назначил пенальти в ворота «Динамо». Полузащитник Никола Влашич не реализовал удар с 11-метровой отметки.

Карасев после ВАР назначил пенальти в пользу ЦСКА, Влашич не забил

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