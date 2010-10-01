Футбол
Sports.ruКарасев после ВАР назначил пенальти в пользу ЦСКА, Влашич не забил
Яка Бийол
|9′
|28′
Роман Нойштедтер
|59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
|59′
|68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
|76′
|81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
|82′
|85′
Клинтон Н`Жи
|88′
Сильвестр Игбоун
На 19-й минуте матча в штрафной гостей защитник Владимир Рыков сфолил на форварде Федоре Чалове. Главный арбитр Сергей Карасев обратился к помощи ВАР, изучил эпизод, после чего назначил пенальти в ворота «Динамо». Полузащитник Никола Влашич не реализовал удар с 11-метровой отметки.
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